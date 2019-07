"Es ist erstaunlich: Odessa war im Sommer auch schon zu Sowjetzeiten voll, doch seit 2014 ist die Stadt wirklich überfüllt", erzählt Witalij Chemij, ein erfahrener Fernsehjournalist aus Odessa. Mit etwa einer Million Einwohner ist Odessa die drittgrößte Stadt der Ukraine. 1794 von Katharina der Großen als Militärhafen am Schwarzen Meer gegründet, hat sich die Stadt im Laufe der Zeit immer mehr zur touristischen "Perle am Schwarzen Meer" entwickelt. Odessas größter Konkurrent: die Krim.

"Und so hat Odessa einen unerwartet großen Zuwachs an Touristen erlebt – einen, den man im Voraus keinesfalls erwarten konnte", erklärt der Journalist Chemij. Das belegen auch die offiziellen Zahlen: Während 2013 nur eine Million Touristen die Stadt Odessa besucht haben, waren es 2015 bereits 1,8 Millionen. Und im vorigen Jahr meldete die Stadtverwaltung sogar 3,5 Millionen Besucher, von denen rund 60 Prozent aus der Ukraine kommen.

"Klar hat die Annexion der Krim damit zu tun, wir verbessern uns aber als Stadt ständig und präsentieren uns auch immer schöner“, sagt Tetjana Markowa, die in der Stadtverwaltung Odessas für Tourismus verantwortlich ist. Dabei verweist sie auf die Umwandlung des schon immer berühmten Arkadija-Strandes in einen modernen Urlaubskomplex.

Konkret gibt es viele Staus, Hotelplätze reichen nicht aus und Personal in Cafés und Restaurants in der Innenstadt fehlt. Stößt also Odessa mit 3,5 Millionen Touristen an Grenzen? "Nein", so Markowa von der Stadtverwaltung. Aber auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Fakt ist: Die Hotels waren in der Hochsaison ausgebucht.