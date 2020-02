Tschechien: Bier- oder Saufnation?

Was gibt es schöneres an einem heißen Sommertag als ein Glas kühles, tschechisches Bier? Für viele Tschechen ist die Antwort ganz eindeutig: Nichts. Und auch ohne sommerliche Hitze sind sie ihrem Nationalgetränk sehr zugeneigt. 141 Liter Bier trinkt ein durchschnittlicher Tscheche im Jahr. Damit sind unsere Nachbarn unangefochten weltweit auf Platz 1 – das hat ihnen den Beinamen Biernation eingebracht.

Doch was sich in den Werbebroschüren der Tourismusbranche gut macht, hat im realen Leben seine Schattenseiten. Denn viele Tschechen trinken regelmäßig einen über den Durst. Neuesten Erhebungen zufolge konsumiert jeder Tscheche statistisch 14,4 Liter reinen Alkohol jährlich - das Doppelte des weltweiten Durchschnittskonsums. Nur in Moldawien und Litauen wird noch mehr getrunken.