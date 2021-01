Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2019 wurden in Prag fast flächendeckend die Tasten an den Ampel deaktiviert, mit denen Fußgänger das grüne Signal anfordern können. Doch dann, so der für Verkehr verantwortliche stellvertretende Bürgermeister Adam Scheinherr von der Bewegung PRAHA SOBE, habe der Autoverkehr wieder zugenommen und die Ampelschalter mussten wieder in Betrieb genommen werden. Damit wuchs auch wieder die Ansteckungsgefahr. Da die Ampeln aber ohnehin erneuert werden mussten, dachte sich Scheinher: "Warum können wir dann nicht gleich auch noch eine neue Technologie ausprobieren? Etwas Schlaueres, das im Idealfall auch das Risiko der Übertragung von Covid-19 ausschließt." Er suchte weltweit nach einer passenden Lösung, fand jedoch keine brauchbare. Deshalb holte er die Prager Firma ELTODO, die bereits alle Ampeln in der Metropole verwaltet, ins Boot.

Das Rennen um die erste kontaktlose Ampel Europas hat der Verkehrsbügermeister von Prag nur knapp gegen Düsseldorf verloren. Er ist trotzdem zufrieden. Bildrechte: imago/CTK Photo