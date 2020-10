"Uns geht es aber nicht nur um das Hotel: Das würde erst nach gut 18 Jahren Gewinn einfahren. Wir wollen dagegen ein komplettes profitables System durch die Gamer-Struktur aufbauen - und das macht sich dann schon in rund sieben Jahren bezahlt. An sich wird Dnipro ein 4-Sterne-Hotel bleiben, fünf Sterne peilt man nicht an. Die heutigen Angestellten sollten zudem ihre Jobs behalten, die Kürzung des Gehalts ist sogar laut den Regeln der Ausschreibung verboten.

Eine Arena für 10.000 Zuschauer soll entstehen

Ein noch wichtigerer Teil des von Kochanowskyj angesprochenen Konzepts soll eine multifunktionale E-Sport-Arena für 10.000 Zuschauer sein, für die er innerhalb der nächsten sechs Monate einen passenden Ort finden will. Denkbar wäre etwa der Umbau des Kiewer Sportpalastes, der größten ukrainischen Sporthalle. Andere Events, Konzerte und Sportereignisse sollten dort weiterhin stattfinden, davon würde man gerne profitieren. Die dritte Säule wäre ein eigener Turnierveranstalter. "Im Jahr finden rund 300 große Turniere statt. Wenn wir diese drei Säulen gleichzeitig haben, haben wir einen großen Konkurrenzvorteil. Ein solches Turnier bringt etwa eine Million US-Dollar. Wir könnten dabei rund zwölf Turniere pro Jahr austragen, das wäre vollkommen realistisch", so Kochanowskyj.

Zukunft liegt im E-Sport

In diesem Jahr schätzt der Kiewer den Markt der Spieleentwicklung auf 180 Milliarden US-Dollar, in fünf Jahren läge dieser Wert bei 300 Milliarden – das wäre dann mehr, als Filmindustrie, Musik und Sport zusammen. E-Sport ist dabei das Hauptinstrument der Entwickler, ihre Spiele zu promoten. Alleine das Preisgeld beim letztjährigen "The International", dem wichtigsten Turnier in der Szene des Computerspiels Dota 2, lag im letzten Jahr bei 34 Millionen US-Dollar. Der globale Umsatz des E-Sports überstieg 2020 zudem zum ersten Mal die Milliardenmarke. "Hier liegt die Zukunft", glaubt Kochanowskyj.

Ukrainer unter den stärksten E-Sport-Nationen

Witalij Wolotschaj ist Mitbegründer von "Maincast", dem größten Internet-Kanal Osteuropas mit Sitz in Kiew, welches Turniere überträgt. Seiner Meinung nach gehören Ukrainer zu den zehn besten E-Sport-Nationen weltweit. So kommt der aktuell stärkste Counter-Striker-Spieler Olexander Kostylew (Spitznahme s1mple) beispielsweise aus der Ukraine.

"Talentierte Spieler gibt es bei uns genug. Unsere Entwickler produzieren Weltklasse-Spiele. Was uns fehlt ist die Infrastruktur. Kochanowskyj spielte selbst viele Turniere weltweit und sollte bestens wissen, wie eine gute Arena funktioniert", sagt Wolotschaj. Die Großturniere in die Ukraine zu holen wäre auch aus Wolotschajs Sicht das Wichtigste: "Das polnische Katowice mit rund 300 000 Einwohnern holt dann seiner E-Sport-Wettbewerbe jährlich 100.000 Touristen in die Stadt. Das Potenzial von Kiew ist noch viel größer."

"Dass E-Sport zum wichtigsten Sport weltweit wird, ist für mich gesetzt", betont Olexander Kochanowskyj. "Meine Aufgabe ist, ihn auch in der Ukraine zur Nummer eins zu machen". Die Voraussetzungen stehen nicht schlecht. Der ukrainische E-Sport generiert rund 40 Millionen US-Dollar pro Jahr, das Publikum wird auf 1,8 Millionen Menschen eingeschätzt.