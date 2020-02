Ukrainisches Mem: "Wir müssen ernsthaft reden: Die Rechnungen sind da!" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Rentnerin Ljubow Pawliwna aus dem zentralukrainischen Bezirk Kirowohrad hatte wohl mit einer anderen Antwort gerechnet, als sie am Freitag vergangener Woche beim russlandfreundlichen Sender Kanal 112 anrief, um über ihre lächerliche Rente zu klagen. Pawliwna bekommt monatlich umgerechnet 70 Euro. Leben kann sie davon nicht, nicht einmal ansatzweise. Denn allein für ihre monatliche Gasrechnung muss sie schon etwas mehr, als sie an Rente bekommt, hinblättern. "Was soll ich nur tun?", wollte sie voller Sorge von den Studiogästen wissen. Die bei weitem originellste Idee hatte ein junger Politiker der Regierungspartei "Diener des Volkes". Sie brachte ihn landesweit in die Schlagzeilen.