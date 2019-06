In der UdSSR galt Abchasien, von 1921 bis 1931 Sowjetrepublik und dann von Stalin Georgien zugeschlagen, als mondän und war bei den sowjetischen Touristen ein äußerst begehrtes Urlaubsziel. Die Region bot tolle Strände, Palmen, hübsche Strandpromenaden, Seebrücken und Hotels. Wichtig für den touristischen Erfolg war eine Eisenbahnstrecke entlang der Schwarzmeerküste, die in der Stalinzeit abschnittsweise fertiggestellt wurde. Viel Wert legte man dabei auf die prächtigen Bahnhöfe. Einer der größten befindet sich in der abchasischen Hauptstadt Sochumi.

Der Bürgerkrieg zog sich über Jahre hin. Erst 2008 erkannte Russland, als erstes Land der Welt, Abchasien als unabhängiges Land an. Vier weitere UN-Mitgliedsstaaten folgten. Deutschland ist nicht darunter. Von einer echten Unabhängigkeit kann ohnehin nicht die Rede sein. Abchasien hängt am russischen Tropf, russische Zuwendungen stellen einen Großteil des "Staats"-Haushalts dar.

In Westeuropa sind die steinigen, aber wunderschön in die Kulisse des Kaukasus passenden Strände des Landes nahezu unbekannt. Und der ungeklärte völkerrechtliche Satus Abchasiens tut ein Übriges. Dass sich die Lage in naher Zukunft grundlegend ändern wird, ist wegen des Konflikts mit Georgien, das die Unabhängigkeit seiner abtrünnigen Provinz nicht anerkennen will, unwahrscheinlich. Und so wird die einstige "Rote Riviera" wohl noch lange in ihrem postsowjetischen Dämmerschlaf verharren.