Wem gehört der Osten? – Die Heimat

Aber privatisiert wurden auch Seen, Wälder, Küsten, einstige Ferienorte und so manche Kleingartenareale. Also auch viele Orte zu denen die Ostdeutschen hochemotionale Beziehungen hatten: die Seebäder der Ostsee, das private Glück in den zahllosen Datschen, die wiederentstandenen Kleinode in den ehemaligen Tagebaugebieten oder die Urlaubsorte im Thüringer Wald.