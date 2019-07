Das Innere der Lagebesprechungsbaracke soll nach historischen Fotos rekonstruiert werden. Das Herzstück soll nach den Plänen der Forstverwaltung ein großer Eichentisch bilden – ähnlich dem historischen Original, an dem Hitler mit seinen Offizieren Kriegspläne schmiedete. Hinzu kommen Wandkarten, Lampen, Telefone und Schreibmaschinen aus der damaligen Zeit. Und natürlich darf auch die Aktentasche nicht fehlen, in der Claus Schenk Graf von Stauffenberg zwei Kilo Sprengstoff versteckt hatte.

"Wir wollen die Geschichte der Wolfsschanze lebendig vermitteln", sagt der zuständige Forstamtsleiter Zenon Piotrowicz dem Mitteldeutschen Rundfunk. Die Besucher würden oft nach dem Stauffenberg-Attentat fragen. "Unsere Besucherführer werden den Gästen in Zukunft konkret und nachvollziehbar zeigen können, wie das Attentat ablief und welche winzigen Details am Ende dazu führten, dass Hitler es überlebte", so Piotrowicz weiter. Die genaue Planung sei noch nicht abgeschlossen.

Fest steht aber: Die Nachbildung der Attentatsbaracke soll nicht am Originalstandort entstehen. Die Original-Besprechungsbaracke von damals ist heute eine Ruine und wird nicht wiederaufgebaut. Der rekonstruierte Raum wird vielmehr in einen der größeren Bunker "hineingebaut". Die Arbeiten dafür – momentan noch im Planungsstadium – sollen Piotrowicz zufolge bis Jahresende abgeschlossen werden.

Rund 300.000 Touristen besuchen jährlich die Wolfsschanze. Viele Informationen zur Geschichte des Objekts gibt es auf dem Gelände noch nicht - das soll sich nun ändern. Bildrechte: imago/epd

Das ehemalige Führerhauptquartier "Wolfsschanze" zählt zu den meistbesuchten Touristenattraktionen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren. 2018 kamen fast 300.000 Gäste, um die Hitler-Bunker zu sehen. Bis April 2017 befand sich die "Wolfsschanze" in der Hand eines privaten Pächters, der nach Angaben der Forstverwaltung nur Eintritt kassierte, ohne in die Infrastruktur oder eine angemessene historische Ausstellung zu investieren.



Inzwischen nimmt die Forstverwaltung, in deren Zuständigkeit das 250 Hektar große Gelände in den masurischen Wäldern fällt, das Heft selbst in die Hand und wertet die Touristenattraktion allmählich auf. Im vergangenen Jahr bekam die "Wolfsschanze" eine eigene Kläranlage und zum Auftakt der diesjährigen Saison einen besseren Straßenanschluss, neue Parkplätze, Kassen und Toiletten. Bis Jahresende sollen die Wege noch rollstuhlgerecht saniert und ein Teil der Bunkerruinen mit Beleuchtung ausgestattet werden. Für das kommende Jahr plant Forstamtsleiter Piotrowicz ein neues Besucherinformationszentrum.