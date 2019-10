Ein zusätzliches Problem für die Sicherheitskräfte: In der tschechischen Hauptstadt nimmt man heute nicht nur Abschied von Karel Gott, am Abend findet auch das Fußball-EM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen England statt. Rund 6.000 englische Fußball-Fans sind angereist. Und auch das jährliche Lichtkunst-Festival "Signal" startet heute. Last but not least planen die Klima-Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion heute und am Samstag Proteste in Prag. Sie wollen den Verkehr an mehreren Orten blockieren. Prag steht also sehr wahrscheinlich vor einem Chaos!