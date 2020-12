Kinopremiere im November 1973 in Prag

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" feierte am 1. November 1973 in Prag seine Kinopremiere. In der DDR kam der Film fünf Monate später, im Frühjahr 1974, in die Kinos. Der Film des Regisseurs Václav Vorlíček basiert auf einem Märchen der Prager Autorin Božena Němcová, die ein Motiv aus dem Grimmschen Märchen "Aschenputtel" variierte. Gedreht wurde "Aschenbrödel" rund um das Schloss Moritzburg bei Dresden, in den Barrandov Filmstudios Prag sowie auf der Burg Švihov. Traumhafte Kulisse: Schloss Moritzburg Bildrechte: SCHLÖSSERLAND SACHSEN, Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen

"Aschenbrödel" - im tschechischen Fernsehen eine Rarität

Die Rechte an älteren Filmen verwaltet in Tschechien das Nationale Filmarchiv. Jährlich müssen die Vertreter von allen tschechischen TV-Sendern um die besten Filme für das Weihnachtsprogramm kämpfen. Und anders als in Deutschland, wo der Film "rauf und runter" gezeigt wird - zur Jahreswende 2020/2021 sind es insgesamt 19 Sendetermine - gibt es den "Aschenbrödel" in Tschechien nur einmal im Jahr mit einer anschließenden Wiederholung in der unmittelbaren Weihnachtszeit. Eine Rarität also, auf die man sich wirklich freuen kann. Entsprechend gute Quoten erzielt der Klassiker. 2017 haben zum Beispiel rund 2,5 Millionen Zuschauer "Aschenbrödel" gesehen - ein Viertel der tschechischen Bevölkerung! "Aschenbrödel" ist auch nach 47 Jahren der Weihnachtsfilm schlechthin. Bildrechte: SCHLÖSSERLAND SACHSEN, Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen

