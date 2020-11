Die Berliner Mauer war gefallen. Deutschland wuchs zusammen. Europa feierte 45 Jahre Frieden. In der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bereitete man sich für die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten vor. In der Aufbruchsstimmung bemerkte damals kaum jemand, dass nationalistische Kriegshetzer im Vielvölkerstaat Jugoslawien immer lauter wurden. Als im Herbst 1991 der Bürgerkrieg ausbrach, war Europa perplex.

Medien berichteten über Massaker, Massenmorde, Vertreibungen, ethnische Säuberung, Konzentrationslager. Fast vier Jahre lang schaute der Westen machtlos zu wie in Bosnien rund 100.000 Menschen ermordet, über zwei Millionen in Flucht getrieben wurden.

Als die damaligen Präsidenten Serbiens, Kroatiens und Bosniens Slobodan Milošević, Franjo Tuđman und Alija Izetbegović einen Friedensvertrag unter Vermittlung der USA mit Beteiligung der Europäischen Union und unter der Leitung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton am 21. November 1995 in der Wright-Patterson Air Force Base bei Dayton (Ohio) paraphierten, atmete Europa auf. Dem Morden wurde ein Ende gesetzt. Izetbegović und Franjo Tuđman unterzeichnen 1994 das Friedensabkommen von Dayton. Bildrechte: imago images / Everett Collection

Ein tief gespaltenes Land

25 Jahre später hält der Frieden noch immer. Doch der Konflikt scheint nicht gelöst, sondern lediglich eingefroren zu sein. Jedes Volk hat seine eigene historische Wahrheit, jedes Volk gibt den anderen die Schuld für unfassbare Verbrechen; ein Prozess der Vergangenheitsbewältigung kommt nicht voran. Das Land ist tief gespalten.

Egal, ob man sich im bosniakischen (muslimischen), serbischen oder kroatischen Teil des Landes befindet, man wird den Eindruck nicht los, dass der Geist des Krieges allgegenwärtig ist, obwohl die Toten längst begraben sind.

Auch das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen brachte der Versöhnung nicht bei. Typisches Beispiel ist der Prozess gegen Verantwortliche für den Völkermord in Srebrenica, bei dem serbische Truppen rund 8.000 muslimische Buben und Männer tagelang systematisch hinrichteten. Serben geben zwar zu, dass in Srebrenica ein Verbrechen begangen worden ist, akzeptieren jedoch nicht das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, dass es sich um ein Genozid gehandelt hat, und weisen stets im gleichen Atemzug auf an Serben begangene Verbrechen hin. Aus der Sicht der Bosniaken ist die Republika Srpska eine "auf Völkermord entstandene Schöpfung". 8.000 Jungen und Männer waren 1995 in Srebrenica ermordet und in Massengräbern verscharrt worden. 2010 wurden ihre Leichen bestattet. Bildrechte: IMAGO

Machtloser Westen

Auch die internationale Gemeinschaft hat keine Lösung für die tiefe Spaltung des Landes. Bosnien und Herzegowina beruht in ihrer heutigen Form auf dem Friedensabkommen von Dayton. Es teilte Bosnien in zwei Entitäten mit weitgehender Autonomie – in die Serbenrepublik Republika Srpska und die bosniakisch-kroatische Föderation – und das Distrikt Brčko; den drei Ethnien sicherte es ein Vetorecht in gesamtbosnischen Institutionen zu.

Seit 1995 unterliegt das Land auch einem internationalen Mandat. Ihr Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina - der Österreicher Valentin Inzko - hat weitgehende Vollmachten. Er könnte gewählte Amtsträger entlassen, Gesetze aufheben, neue Behörden schaffen oder abschaffen. Doch in der Praxis verzichtet der Hohe Repräsentant seit über einem Jahrzehnt auf sein Vetorecht. Valentin Inzko, der Hohe Vertreter für Bosnien und Herzegowina (BiH), hätte viel Mahct im Land. Nutzt sie jedoch kaum. Bildrechte: imago/Xinhua

Ein Mann des Kremls

Während Bosniaken einen unilateralen Staat anstreben, will die Republika Srpska auf ihre an Eigenstaatlichkeit grenzende und im Abkommen von Dayton garantierte Autonomie nicht verzichten. Der Präsident der Serbenrepublik, Milorad Dodik, droht stetig mit Abspaltung der serbischen Entität vom Gesamtstaat, ignoriert Urteile des bosnischen Verfassungsgerichts, blockiert, etwa, in gesamtbosnischen Institutionen die Anerkennung des Kosovo oder den Nato-Beitritt des Landes. ER sympathisiert unverhohlen mit Russland, gilt als ein Mann des Kremls. Der russische Präsident Vladimir Putin trifft sich mit Milorad Dodik im Kreml (2016). Bildrechte: imago/ZUMA Press

Einem Zusammenwachsen Bosniens stellt Dodik sich explizit entgegen, was auch die EU-Perspektive des Landes untergräbt. Dennoch wurde er bei den gesamtbosnischen Wahlen im Oktober 2018 als serbischer Vertreter ins dreiköpfige gesamtbosnische Staatspräsidium gewählt.

Kompliziertes Regierungssystem