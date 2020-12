Bis vor einigen Jahren haben die Polen von der eigenen Gänseproduktion nur etwa zwei Prozent verzehrt. Der Rest ging ins Ausland. Jetzt sind es immerhin zehn Prozent. Doch noch immer essen die Polen viel weniger Gänsefleisch als die Deutschen. Während jeder Deutsche über drei Kilo pro Jahr isst, liegt der Pro-Kopf-Konsum in Polen bei knapp 500 Gramm. Hier wird die Gans also immer noch unterschätzt. Dabei ist etwa das Gänsefett ähnlich wertvoll wie Olivenöl, so Experten. Gänsefleisch hat im Vergleich zu anderen Fleischarten ein günstiges Verhältnis an Fettsäuren, darunter die für die Gesundheit so wichtigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.