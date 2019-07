Sie tun so, als ob sie uns aufnehmen und wir tun so als ob wir es glauben würden. So könnte man das Gefühl der meisten Bürger des Westbalkans, also der Menschen in Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo, beschreiben, wenn von der Annäherung ihrer Länder an die Europäische Union die Rede ist. Und daran ändert sich auch nichts, wenn gewisse Fortschritte erzielt werden, wie jüngst im Falle Albaniens und Nordmazedoniens.



Die EU-Staaten haben sich nämlich entschieden, Beitrittsgespräche mit Skopje und Tirana aufzunehmen. Eigentlich waren diese bereits früher angedacht, dann wurden sie auf den Sommer 2019 geschoben. Und an die Bedingung geknüpft, dass eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden müssen.