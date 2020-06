Gedenken an Maidan-Opfer

Die ukrainische Herkunft versteckt die Firma nicht: 2014, mitten im beginnenden Ostukraine-Krieg, hat Frogwares sein Sherlock-Spiel "Crimes and Punishments" den Opfern der Maidan-Revolution in Kiew gewidmet. Der russische Publisher des Spiels forderte vom Studio, die Widmung zu streichen und beendete anschließend die Zusammenarbeit, nachdem Frogwares dies nicht tun wollte. "Crimes and Punishments" ist dennoch auf einer offenen Plattform auch in Russland erschienen und wurde weltweit rund sieben Millionen Mal verkauft – das erfolgreichste Spiel der Reihe bisher. Sherlock-Fans schätzen die Holmes-Spiele vor allem für ihre Authentizität und den großen Respekt vor den Traditionen rund um den berühmten Detektiv.

Als Sherlock im viktorianischen London unterwegs

Die Holmes-Games gehören zum Adventure-Genre. Man spielt meist als Sherlock Holmes selbst oder auch als Dr. Watson im viktorianischen London. Das Ziel ist, unterschiedlichste Kriminalfälle aufzuklären. Im letzten Spiel "The Devil’s Daughter" (2016) ging es jedoch nicht mehr lediglich um das Aufklären von Rätseln, indem man Personen in der Spielewelt befragt und Beweise sammelt. Hier gab es auch erstmals Action-Sequenzen. Im neuen Spiel "Chapter One", das nächstes Jahr erscheinen soll, wird es neben den Standardaufgaben wieder Kämpfe geben. Diesmal geht es um die Abenteuer des jungen Sherlock Holmes, bevor er zum weltberühmten Detektiv wurde. Er ist mit einem Vorgänger von Dr. Watson auf einer fiktiven Mittelmeerinsel unterwegs. Der junge Sherlock Holmes und sein Kompagnon, im neuen Spiel nicht in London, sondern am Mittelmeer auf Verbrecherjagd. Bildrechte: Frogewares

"Sherlock Holmes wurde für uns einst deswegen interessant, weil wir den Spielern eine Erzählung anbieten wollten, bei der man sowohl die Motivation der positiven als auch der negativen Charaktere verstehen kann. Es sind Geschichten, die weder schwarz noch weiß sind", erklärt Ohanesjan. "Mit diesem Ansatz wollen wir nun erzählen, welchen Weg der junge Sherlock gegangen ist, bis er zu dem wurde, was er heute ist."

Weltberühmte Spiele aus der Ukraine

Für Ohanesjan ist es wichtig, zu betonen, dass sein Studio nicht der einzige erfolgreiche Spieleentwickler in der Ukraine ist. "Ukrainische Entwickler machen Spiele, die auf der ganzen Welt gerne gespielt werden. Es ist für uns eine Ehre, Teil davon zu sein", sagt er. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist der 1995 in Kiew gegründete Spieleentwickler GSC Game World, der erst mit dem Strategiespiel "Cossacks" und dann vor allem mit dem Spiel "Stalker", welches in der Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl spielt, weltweit berühmt wurde.