Zum Zeitpunkt des Unglücks, am 29. Mai um 21.05 Uhr, saß ich mit meiner Familie beim Abendessen. Wir waren im Urlaub im Ausland und haben die Nachrichten des Abends aus der Heimat nicht mehr verfolgt. Erst am nächsten Morgen haben wir gesehen, was auf der Donau, vor der Margaretenbrücke im Zentrum von Budapest passiert war. Die Online-Medien waren voll mit schockierenden Schlagzeilen über das gesunkene Touristenboot "Hableány". Es wurde gemeldet, dass nur sieben der 35 Menschen an Bord der Ausflugsbootes gerettet werden konnten. Alle anderen waren ertrunken. Und alle stellten immer die gleiche Frage: Wer hat Schuld an der Katastrophe? Wir konnten es einfach nicht glauben. So etwas hat es in Ungarn noch nie gegeben. Wie konnte diese sinnlose Tragödie passieren?