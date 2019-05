Ich erinnere mich noch ganz genau an den warmen Frühlingstag 1997 als ich ein Teenager war. Stundenlang stand ich mit meiner Mutter in der langen Schlange vor der Deutschen Botschaft in Vilnius. Nachdem wir das ersehnte Visum endlich im Pass hatten, ging die Reise nach Deutschland los. Mit dem Bus. Und das bedeutete lange Wartezeiten und lange Kontrollen an den Grenzen – erst nach Polen, dann nach Deutschland. Total erschöpft, aber glücklich kamen wir nach mehr als 24 Stunden in der bunten westlichen Welt mit ihren leuchtenden Werbungen und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten an. Dass wir uns von dem wenigen Geld, das meine Eltern damals als Lehrer in Litauen verdienten, davon kaum etwas kaufen konnten, war in dem Moment völlig nebensächlich. Allein die Idee, dass es eines Tages auch in Litauen so aussehen könnte, war überwältigend.

Die Autorin vor der Deutschen Botschaft in Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Dort erhielt sie vor mehr als 20 Jahren ihr erstes Visum für Deutschland. Bildrechte: Vytene Stasaityte | MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK