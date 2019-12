Am Freitag, dem 11. Oktober, konnte die Öffentlichkeit dann im Sophien-Palais in Prag Abschied von Karel Gott nehmen. Ich wohne dort in der Nähe und als ich am Abend davor nach Hause gegangen bin, habe ich schon die ersten wartenden Menschen vor dem Palais getroffen. Karol, ein in Prag lebender Slowake, wartete seit 15 Uhr auf das Begräbnis am nächsten Tag. "Ich habe drei Liter Wasser, um die Nacht gut zu überstehen, und für Karel Gott habe ich eine Blume" sagte Karol mir. Insgesamt 50.000 Menschen kamen am folgenden Tag an den Sarg des Sängers. Das eigentliche Begräbnis war dann nur der Familie vorbehalten.