Die Bürgerproteste, die ich beschreibe und an denen ich selbst teilgenommen habe, haben am 30. November 2018 begonnen und dauern immer noch an. Damals waren Staatspräsident Aleksandar Vučić und seine Serbische Fortschrittspartei (SNS) schon sechs Jahre an der Macht. Vučić hatte in dieser Zeit stückchenweise die ganze Staatsmacht an sich gerissen: das Parlament in ein Puppentheater verwandelt, die Ministerpräsidentin und die Minister zu seinen Marionetten gemacht, sowie den Großteil der Medien gleichgeschaltet und in eine Waffe gegen Andersdenkende verwandelt.