Nach der Parlamentswahl Polen: Auf PiS warten schwierige Zeiten

Die national-konservative PiS hat bei der Parlamentswahl am Sonntag das beste Ergebnis für eine Partei seit dem Umbruch 1989 in Polen eingefahren. Erstmals wird es aber auch verschiedene Mehrheiten in beiden Parlamentskammern geben. So verpasste die PiS im Senat knapp die Mehrheit, die sie im Sejm weiterhin hält. MDR-Ostbloggerin Monika Sieradzka meint, dass die Opposition die Regierungspartei nun bremsen kann. In der Vergangenheit hatte die PiS immer wieder Gesetze im Eiltempo durch das Parlament gepeitscht. Ein Kommentar aus Warschau.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK von Monika Sieradzka