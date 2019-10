Die PiS verdankt ihre Popularität ihrer Sozialpolitik und der Tatsache, dass sie ihre Wahlversprechen tatsächlich weitgehend einhält. Seit über drei Jahren wird ihr Flaggschiffprojekt Kindergeld in die Praxis umgesetzt. Vielen Familien mit Kindern geht es damit in der Tat wesentlich besser als vorher. Zuerst wurde der steuerfreie monatliche Zuschuss von rund 120 Euro erst ab dem zweiten Kind in der Familie ausgezahlt, doch seit Juli 2019 kann man den Betrag schon für das erste Kind erhalten. In diesem Jahr bekam auch jeder Rentner eine sogenannte "13. Rente". Und dabei soll es auch in den Folgejahren bleiben, verspricht die PiS. Die Partei will aber auch jüngere Wähler ansprechen. Und so wurden vor kurzem Arbeitnehmer unter 26 Jahren von der Einkommenssteuer befreit. Außerdem will die PiS in der kommenden Wahlperiode den Mindestlohn nahezu zu verdoppeln. Wichtig außerdem: Ein Großteil der Sozialleistungen wurde bereits vor der Wahl eingeführt. Damit zeigt die Partei ihren Anhängern, dass sie nicht nur viel verspricht, sondern auch viel umsetzt.