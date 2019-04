Den Beitritt Polens zur EU habe ich mit einigen Freunden zu Hause gefeiert. Es war Samstag, der 1. Mai 2004. Die Feier hat sich bis in die frühen Morgenstunden gezogen, wir haben Pläne geschmiedet, wohin wir jetzt überall visafrei reisen werden und freuten uns, dass wir nicht mehr Europäer zweiter Klasse sind. Es war so, als ob ein neues Zeitalter beginnen würde. Das sagte ich damals auch in einem Interview mit einem Radiosender aus Schweden. Die schwedische Kollegin Ingrid, eine gute Bekannte von mir, kam nach Warschau, um über Polens EU-Beitritt zu berichten. Die Euphorie der Menschen war so groß, dass sie in der polnischen Hauptstadt vergeblich nach Gegenstimmen gesucht hatte. Als sie sich abends unserer kleinen Party anschloss, sprach sie uns aus der Seele, als sie meinte, dass wir Polen uns die EU-Mitgliedschaft dank unseres Kampfes gegen den Kommunismus mehr als verdient hätten.

Partystimmung: Die Freude der Polen über den EU-Beitritt war 2004 unübersehbar. Bildrechte: imago/Christian Ditsch