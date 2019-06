Für Juri Kartyzhew aus der russischen Kleinstadt Malaja Wischera liegt die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit in Europa, genau genommen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Der Russe ist das erste Opfer eines neuen Gesetzes in Russland, das Beleidigung von staatlichen Bediensteten unter Strafe stellt. Für den Kommentar "Putin ist ein sagenhafter Vollidiot", den er im sozialen Netzwerk Vkontakte postete, muss Kartyzhew nun 30.000 Rubel, umgerechnet etwa 400 Euro berappen. Der Russe postete den Spruch zu einem Video, in dem es um russische Finanzhilfen für die ehemalige Sowjetrepublik Kirgisistan geht. Nun hofft Kartyzhew, dass das Europäische Gericht für Menschenrechte seiner Argumentation folgt und den Spruch als politische Kritik und nicht als respektlose Beleidigung interpretiert. Eine entsprechende Klage hat er vor wenigen Tagen beim EGMR eingereicht.