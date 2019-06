Schon seit Jahren erlebt Rap-Musik in Russland einen Boom. In kurzer Zeit erlangten unzählige Künstler landesweite Berühmtheit.



Lange wirkten russische Rapper, wie etwa der Künstler Timati, wie ein Abklatsch ihrer westlichen Pendants. Mit teuren Autos, Goldketten und knapp bekleideten Frauen zeigten sie sich in ihren Videos, die Texte drehten sich um Partys und Geld. Die neue Rap-Generation hat einen anderen Fokus. Die Texte sind mal depressiv, mal sarkastisch, gespickt mit derben Schimpftiraden und handeln von Drogenproblemen, ungeschütztem Sex oder dem unwirtlichen Leben in der russischen Provinz mit ihren grauen Plattenbauten und Menschen, die oft nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen. Die Songs spiegeln heute vielmehr die Lebenswirklichkeit in Russland wider und das, was die Russen bewegt. "Wir sind einfach etwas anders. Unser Rap ist russischer geworden, was ihn noch beliebter macht", meint Rapper Semmi UP.