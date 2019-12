Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nehmen das Megaprojekt "Sila Sibiri" (Stärke Sibiriens) heute per Videobrücke in Betrieb. Die "Sila Sibiri" vom sibirischen Teil Russlands nach China ist das mit Abstand größte Energieprojekt Russlands. Beide Länder hatten nach langem Ringen um die Kosten einen Gasliefervertrag für 30 Jahre mit einem Volumen von 400 Milliarden US-Dollar (363 Milliarden Euro) geschlossen. Jährlich sollen demnach durch die Leitung 38 Milliarden Kubikmeter Gas nach China transportiert werden.

Der Widerstand in Teilen der EU gegen neue Leitungen aus Russland hat dazu beigetragen, dass Gazprom vor einigen Jahren China als neuen Großabnehmer für Gas aus Sibirien gewonnen hat. Kurz nach der Annexion der Krim und mitten in der Ukraine-Krise unterzeichnete Gazprom einen Vertrag über "Sila Sibiri"/"Stärke Sibiriens" mit China.

In Betrieb genommen wird zunächst ein Teilstück mit 2157 Kilometern Länge. Die Gesamtlänge soll am Ende bei 3000 Kilometern liegen. Russland setzt vor allem auf den wachsenden Energiehunger in China. Europa bleibt aber für Gazprom der wichtigste Exportmarkt - mit 201,7 Milliarden Kubikmetern im vergangenen Jahr.