Doch eine Rückkehr zum Zustand vor dem Schengen-Beitritt wünsche sich kaum jemand im Land, meint Šulcova: "Das ist nicht in unserem Interesse. 84 Prozent unseres Exports gehen in andere EU-Länder. Die Wirtschaft braucht den freien Warenverkehr." Auch der populistische Regierungschef Andrej Babiš würde die Grenzschließungen nicht dauerhaft wollen. Das läge aber vor allem am Firmenkonglomerat des Milliardärs: "Unser Regierungschef ist mehr Unternehmer als Politiker. Seine Firma Agrofert ist in Sachsen-Anhalt sehr aktiv. Die geschlossenen Grenzen sind auch nicht in seinem Sinne", meint Šulcová.

In der Hauptstadt Prag hätten Ausgangsbeschränkungen und die Grenzschließung zu einer geisterhaften Stimmung geführt. Die notorisch von Touristen überfüllte tschechische Stadt sei derzeit menschenleer. Für Ostbloggerin Helena Šulcová, die im Stadtzentrum lebt, ist das eine irreale Situation. Vor kurzem sei sie zum ersten Mal in ihrem Leben ganz alleine über die berühmte Karlsbrücke gelaufen und habe sich gedacht: "Wow, das ist etwas so komisches! Ich will das gar nicht mehr und freue mich schon, wenn die Touristen wieder zurück sind."

Serbien: Erinnerungen an den Krieg

Auch für Länder außerhalb der EU haben die Grenzschließungen Folgen. Menschen aus diesen Ländern dürfen vorerst nicht mehr in den Schengen-Raum einreisen, etwa aus Serbien. Das sei aber auch nicht ihre größte Sorge, sagt MDR-Ostblogger Andrej Ivanji in Belgrad: "Die Menschen denken überhaupt nicht daran, überhaupt irgendwohin zu vereisen. Sie nehmen das erstmal so hin."

Doch symbolisch sei die Grenzschließung schmerzhaft für viele Serben. Das Land ist offizieller Beitrittskandidat der EU und die Menschen durften seit 2009 visafrei in den Schengen-Raum einreisen. "Das war eine der wichtigsten Gesten der Europäischen Union" erinnert sich Andrej Ivanji. Nun würden die geschlossenen Grenzen den Serben vor Augen führen, wie weit die EU noch weg sei.