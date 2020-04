Eigentlich wollte Milutin Savković gerade auf seinem Segelboot in Griechenland sein, ein Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Am 12. März feierte der Belgrader seinen 65. Geburtstag. Vier Tage später verhängte die Regierung eine absolute Ausgangssperre für Menschen ab 65. Statt zwischen Mykonos und Samos über das Mittelmeer zu gleiten, sitzt er deshalb seit fast sechs Wochen in der kleinen Wohnung seiner Freundin in einem Neubauviertel der serbischen Hauptstadt fest.