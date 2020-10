Seitdem die verfeindeten Nachbarstaaten Aserbaidschan und Armenien Ende September einen offenen Krieg um die umstrittene Region Bergkarabach führen, rückt der dubiose serbische Waffenhandel jedoch wieder in den Fokus der Berichterstattung. Die Tageszeitung „Danas“ berichtete, dass Serbien jahrelang Waffen und Munition an beide Staaten verkauft haben soll - und zwar über einen Waffenhändler, der der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) nahesteht.

Die serbische Rüstungsindustrie ist so intransparent wie alt. Ihre Wurzeln liegen in der jugoslawischen Historie Serbiens. Unter dem damaligen Herrscher Tito gehörte Jugoslawien zu den zehn größten Waffenexporteuren der Welt. Als einer der Gründer der "Blockfreien Bewegung" hatte Jugoslawien für seine Waffen exklusiven Zugang zu gewinnträchtigen Märkten in Afrika, Asien und dem Nahen Osten. Selbst in die USA exportierte Belgrad Rüstungsgüter, allerding nur militärische Ausrüstung.