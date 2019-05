Die Großeltern gingen in zwei Schichten in die Schule. Die Eltern gingen in zwei Schichten in die Schule. Nun gehen die Kinder in zwei Schichten in die Schule. Die meisten Bürger Serbiens kennen es gar nicht anders. Eine Woche muss man früh aufstehen und um acht Uhr in der Schule sein, in der anderen Woche beginnt der Unterricht erst um 14.00 Uhr. Eine Woche kann man ausschlafen – dafür hat man aber keine Zeit für Freunde und zum Spielen. In der zweiten Woche wird man zwar früh morgens aus dem Bett gezerrt, hat dann aber nach der Schule den ganzen Nachmittag frei.