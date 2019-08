Ein neuer Reisetrend in Russland: Ab in die einheimischen Wälder! Bildrechte: IMAGO

Einmal am Tag hält der Petersburger Vorortszug mitten im Wald. Dann stapfen Dutzende Passagiere über Moos und Gras bis zur nächstgelegenen Landstraße. Denn obwohl die Station Jappilja und das Stadtzentrum von Russlands zweitgrößter Stadt nur eine Stunde Zugfahrt auseinanderliegen, führt kein befestigter Weg bis zum Bahnsteig. Nach einer halben Stunde Fußmarsch über eine Schotterpiste tauchen zwischen den Kiefern weiße Indianerzelte, kleine Holzhütten mit Moosdächern und bunte Zelte auf. Olga, Mitte 30, Dreadlocks, winkt. "Hier ist unsere Rezeption", schmunzelt sie und zeigt auf eine der Hütten. "Habt ihr genug Essen dabei? Der nächste Laden ist zwölf Kilometer entfernt".

Zelte und Donnerbalken

Ökohotel "Les" (dt.: Wald) heißt die Anlage, die an einem See knapp 80 Kilometer von Petersburg entfernt liegt und an diesem Juli-Wochenende ausgebucht ist. Denn immer mehr Großstädter in Russland entdecken diese Art von Erholung. Im "Les" gibt es weder Strom noch fließendes Wasser. Und ihre Notdurft verrichten die Gäste auf Komposttoiletten. Zur Ruhe legt man sich in Zelten und Hütten, in denen frisch bezogene Betten auf die Urlauber warten. Die Unterkünfte sind mit kleinen Holzöfen ausgestattet. Das Holz ist schon fertig gehackt. Nicht nur rund um Petersburg, sondern im ganzen Land schießen solche Anlagen aus dem Boden: in den Wäldern Kareliens im Nordosten, in den Kaukasusbergen im Süden des Landes und im fernen Sibirien im Osten. Zünftig: Zum Urlaub abseits der Zivilisation gehört auch ein Plumpsklo. Bildrechte: IMAGO

Ein neuer Tourismustrend

Die Wirtschaftskrise der letzten Jahre und vor allem die Rubelabwertung haben die gerade erst sich entwickelnde Lust der Russen, ins Ausland zu reisen, etwas gedämpft. Und da die russischen Küstenregionen am Schwarzen Meer nur in seltenen Fällen das Niveau der Urlaubsressorts in der Türkei, in Griechenland oder Spanien erreichen, orientieren sich viele Russen nun anders. Allein in den vergangenen sechs Jahren hat sich die Anzahl der Besucher in Russlands Nationalparks und Naturschutzgebieten um 50 Prozent auf etwa elf Millionen erhöht, meldet etwa die staatliche Tourismusagentur Rosturizm. Schon in den kommenden drei Jahren soll die Zahl auf etwa 15 Millionen steigen. Sagenhaft: Russlands Natur ist ungalublich vielfältig. Das Land hat 20 Nationalparks. Bildrechte: IMAGO

Im internationalen Vergleich steckt der inländische Tourismus in Russland noch in den Kinderschuhen. Allein die Besucherzahlen in den Nationalparks der USA mit knapp 300 Millionen Gästen sind um ein Vielfaches höher. Immer wieder beklagen Reiseanbieter die mangelhafte Infrastruktur und die kostenintensive Anreise, vor allem wenn das Reiseziel nicht in der Nähe der Millionenstädte liegt. Längst nicht jede Reise durch Russland ist billiger als ein Urlaub im Ausland. Günstige Inlandstouren durch Russland, bei denen Reise, Hotel und Ausflüge inbegriffen sind, bleiben noch immer eine große Seltenheit. Auch wenn das Angebot wächst. So hat der Reiseanbieter Tui Russia erst im laufenden Jahr sogenannte Reisepakete auf die Halbinsel Kamtschatka an der russischen Pazifikküste, gut 8.000 Kilometer von Moskau entfernt, ins Angebot aufgenommen. Die Halbinsel, mit einer Fläche fast so groß wie die der Bundesrepublik, hat gerade einmal 315.000 Einwohner und ist bekannt für unberührte Natur, schroffe Küsten und Vulkane. Viel Platz: Urlaub im dünn besiedelten Kamtschatka lohnt sich, ist aber nicht ganz billig. Bildrechte: IMAGO

Ein teures Vergnügen