Der Ertrinkende greift nach jedem Strohhalm, heißt es. Für viele tschechische Patienten und Ärzte heißt der Strohhalm gegen Corona derzeit Ivermectin. Das Medikament wird vor allem bei Hunden und Pferden als Antiparasitikum eingesetzt. Nun hoffen viele in Tschechien, dass es als Wundermittel gegen Covid-19 hilft. Beweise dafür gibt es aber kaum.

Internethype um Wundermittel

Seit einigen Wochen ist Ivermectin in Tschechien in aller Munde. Der Ruf von Ivermectin als Wundermittel wurde durch verschiedene Internetberichte über geheilte Menschen angeheizt, vor allem aus der Slowakei. Dort ist das Mittel offiziell zur Behandlung von Covid-19 zugelassen.

Der Hype um das Medikament sei aber gezielt angeheizt worden, sagt die Journalistin Ludmila Hamplová vom medizinischen Fachmagazin Zdravotnický deník. "Das kam von Desinformationsmedien, die seit langem mit dem Narrativ arbeiten, dass Regierungen, Pharmaunternehmen und Ärzte absichtlich wirksame Behandlungen verschweigen, damit sie gefährliche Impfstoffe verkaufen können," so Hamplová.

Premierminister Babiš prescht vor

Die Gesundheitsbehörden blieben deshalb zunächst zurückhaltend und verwiesen auf den Mangel an verlässlichen Daten und Informationen. Der tschechische Gesundheitsminister Jan Blatny sagte sogar, Ivermec tin könne schädlich für die menschlichen Organe sein. Merck, der Hersteller der Substanz, hat sich von der Verwendung von Ivermectin bei der Behandlung von Covid-19 distanziert. In einem Pressestatement schrieb das Unternehmen, es gäbe aus ihrer Sicht "eine aussagekräftigen Hinweise auf (...) klinische Wirksamkeit bei Patienten mit Covid-19." Außerdem konstatierte das Unternehmen "einen besorgniserregender Mangel an Sicherheitsdaten in den meisten Studien."

Dennoch verkündetet der tschechische Premierminister Andrej Babiš auf einer Pressekonferenz Anfang März: "Wir werden nicht auf klinische Studien warten, sondern versuchen, es anzuwenden". Das Gesundheitsministerium erteilte daraufhin eine zeitlich begrenzte Zulassung für ein Medikament namens Humevec, das auf Ivermectin basiert. Hergestellt wird dieses vom bulgarischen Pharmaunternehmen Huvepharma.

Erste Tests an Menschen

Komplett unbegründet sind die Hoffnungen möglicherweise nicht. Im Frühjahr 2020 haben einige Studien gezeigt, dass Ivermectin eine gewisse Wirkung gegen das SARS-CoV-2-Virus hat. Allerdings nur in vitro, also im Labortest mit dem Medikament und Covid-Erregern. Im menschlichen Körper wurde es damals noch nicht getestet. Dennoch begannen Ärzte des St. Anna Krankenhauses in Brünn, erstmals mit Ivermectin zur Behandlung von Covid-19 an Menschen experimentiert.

70 Patienten seien bislang mit Ivermectin behandelt worden, alle mit deren ausdrücklicher Zustimmung und nur zusätzlich zu anderen Formen der Behandlung. "Der Gesundheitszustand von Mehrheit von Patienten verbesserte sich nach der Einnahme von Ivermectin und in Kombination mit anderen therapeutischen Methoden so deutlich, dass sie nach Hause entlassen werden konnten," so der zuständige Arzt Michal Rezek. Ob die Verbesserung wirklich durch Ivermectin oder eine der anderen Behandlungsmethoden verursacht wurden, kann er allerdings nicht sagen. "Ein Beweis dafür haben wir leider nicht," so Rezek.