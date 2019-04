Selbstversuch Wechselstuben-Abzocke in Prag: Helfen die neuen Regeln?

In Tschechien gibt es seit Kurzem eine Regelung, die ausländische Touristen besser vor Tricks und Betrügereien beim Geldumtausch schützen soll. Die Wechselstuben in Prag sind seit Jahren für ungünstige Kurse und hohe, oftmals versteckte Gebühren berüchtigt. Jetzt können die Touristen bis drei Stunden nach dem Umtausch ihr Geld in der Ursprungswährung zurückbekommen. Ostbloggerin Helena Šulcová checkt im Selbstversuch, ob das tatsächlich so einfach funktioniert.