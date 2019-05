Oligarch Ihor Kolomojskyj Der neue Strippenzieher in der Ukraine

Die "Ukraine International Airlines" ist ein Teil des Imperiums von Ihor Kolomojskyj. Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Enteignung der "PrivatBank" beschäftigt Ukraine

In Selenskyjs Umfeld gibt es Personen, die Kolomojskyjs persönlichen Interessen im Weg stehen. Dazu gehört Olexander Danyljuk, eines der politischen Schwergewichte im Wahlstab des künftigen Präsidenten. Danyljuk war zuvor Finanzminister und als solcher 2016 maßgeblich an der Verstaatlichung der "PrivatBank" beteiligt. Diese hatte der damalige Präsident Petro Poroschenko mehr oder minder direkt angeordnet. Grund war eine drohende Pleite der größten Bank der Ukraine.

Eben jene "PrivatBank" hatte Ihor Kolomojskyj Anfang der 1990er-Jahre mit aufgebaut und war bis zur Verstaatlichung mit einem weiteren Geschäftspartner der Inhaber. Kolomojskyj wirft Poroschenko bis heute vor, die drohende Zahlungsunfähigkeit der Bank absichtlich provoziert zu haben. Der Streit machte beide endgültig zu Erzfeinden. Dass der an der Enteignung beteiligte Finanzminister Danyljuk unter dem neuen Präsidenten Selenskyj wieder in eine wichtige Position kommen könnte, könnte für Kolomojskyj zum Problem werden.

Denn wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl hatte ein Berufungsgericht die Verstaatlichung der "PrivatBank" für rechtswidrig erklärt. Nun will Kolomojskyj sich nicht nur seine Bank zurückholen, sondern peilt auch eine Entschädigung von zwei Milliarden US-Dollar an. Danyljuk hält die Verstaatlichung der Privatbank aber nach wie vor für richtig und erklärte bereits, der designierte Präsident Selenskyj würde sich am Fall "PrivatBank" "messen lassen" müssen, sprich: Er dürfe Kolmojskyj nicht zu viele Zugeständnisse machen.

Oligarch strebt nach mehr Einfluss

Der Einfluss des Oligarchen auf die ukrainische Politik dürfte unter dem neuen Präsidenten dennoch zunehmen. Aus Angst vor Repressionen durch seinen Erzfeind Poroschenko reiste Kolomojskyj seit längerem nicht mehr in die Ukraine. Er lebte bereits seit Jahren im Ausland, erst in der Schweiz und dann in Israel. Dorthin emigrierte er 2018 aus Angst, die Schweizer Behörden könnten ihn an die USA ausliefern, wo gegen Kolomojskyj wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt wird. Die israelische Staatsbürgerschaft schützt ihn vor einer Auslieferung.

Kolomojskyj ist jüdischer Abstammung und besitzt neben der ukrainischen und der israelischen auch die zypriotische Staatsbürgerschaft. Und das, obwohl eine doppelte Staatsbürgerschaft laut ukrainischem Gesetz nicht erlaubt ist. "Es geht dort aber um zwei Pässe, nicht um drei", scherzte Kolomojskyj darüber öffentlich.



Nun ist der Oligarch, der 2015 kurze Zeit Gouverneur seiner Heimatregion Dnipro in der Ostukraine war, noch vor der Amtseinführung Selenskyjs in die Ukraine zurückgekehrt. Hat er vor, mehr Einfluss auf die Politik zu nehmen? Davon geht man in der Ukraine mittlerweile fest aus. Die entscheidende Frage ist, ob Selenskyjs Präsidentschaft dann von den Forderungen seines Förderers Ihor Kolomojskyj bestimmt wird. Oder ob der neue Präsident genügend politisches Gewicht und Durchsetzungswillen besitzt, um eines seiner zentralen Wahlversprechen zu erfüllen: eine Ukraine mit weniger Einfluss der Oligarchen.