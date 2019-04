Als "politisches Hologramm" wurde er deswegen von den Anhängern Petro Poroschenkos bezeichnet. Doch wie kommt es dazu, dass die Ukrainer in einer Zeit, in der der Präsident wegen des Krieges im Donbass auch an seinen Erfolgen als Oberbefehlshaber der Armee gemessen wird, jemanden ins höchste Amt des Landes wählen, der sich nicht einmal der öffentlichen Diskussion stellt? Das hängt vor allem mit Poroschenko selbst zusammen. Unter seiner Führung konnte die Ukraine zwar die Armee modernisieren und weitere Errungenschaften wie etwa das visafreie Reisen in die Länder des Schengen-Raums vorweisen. Auf der anderen Seite kam es jedoch zu unzähligen Korruptionsskandalen und einer national orientierten Ausrichtung in der Geschichts-, Kultur- und Sprachpolitik, die in weiten Teilen des Landes polarisierte.