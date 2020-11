Obwohl Selenskyj Trump nicht in die Karten spielen will und kaum etwas unternimmt, hat der US-Präsident dennoch seine Verbündeten in der ukrainischen Politik. Dazu zählt unter anderem der mächtige Oligarch Ihor Kolomojskyj, der eine kleine Abgeordnetengruppe innerhalb der Selenskyj-Partei "Diener des Volkes" kontrolliert. Gegen Kolomojskyj wird in den USA wegen Geldwäsche ermittelt, vermeintlich auf Wunsch der Demokraten. Aber auch die prorussischen Kräfte unterstützen den amtierenden Präsidenten. So veröffentlichte der russlandfreundliche Abgeordnete Andrij Derkatsch mehrere Aufnahmen der Gespräche zwischen Biden und Poroschenko. Tief belastet haben sie Biden nicht, dennoch gelangte Derkatsch neulich auf die Sanktionsliste der US-Regierung wegen der angeblichen Wahlkampfbeeinflussung.