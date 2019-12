In Russland gibt es keinen Weihnachtsbaum, sondern die Neujahrstanne - in der Regel mit vielen Lichtern geschmückt Bildrechte: dpa

Fast während der gesamten Sowjetzeit, zwischen 1929 und 1991, waren die Weihnachtstage keine gesonderten Feiertage und tauchten nicht einmal im Kalender auf. Und so wurde der Weihnachtsbaum in Russland zum Neujahrsbaum, der Weihnachtsmann zu Väterchen Frost. Alles Religiöse sollte nach dem Wunsch der Machthaber aus dem öffentlichen Leben verschwinden.



Weil die Sowjets die althergebrachten Bräuche aber nicht komplett abschaffen konnten, wurden sie umgedeutet auf ein Fest, das keine religiöse Bedeutung hat. Auch nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde Weihnachten weder von Familien noch von den Einzelhändlern ernst genommen. In den Innenstädten suchte man vergeblich nach Weihnachtsmärkten und aufwändigen Dekorationen. Und Geschenke lagen schon am 31. Dezember unterm Baum.