Der Notfallplan der polnischen Regierung

Am 6. Mai sind in Polen Abiturprüfungen, eigentlich. Doch seit Wochen streiken Polens Lehrer für mehr Anerkennung ihrer Leistungen und für mehr Gehalt. Nun will die PIS-Regierung Fakten schaffen. Sie legte dem polnischen Parlament, dem Sejm, einen Entwurf zur Änderung des Bildungsgesetzes vor, das die Abgeordneten heute debattieren werden. Dieser Gesetzesänderung zufolge sollen landesweit die Schuldirektoren sowie in besonderen Fällen die jeweiligen Kommunalbehörden das Recht haben, Schüler zur Abiturprüfung zuzulassen. Bisher hat allein die Lehrerversammlung dazu das Recht. Nehmen die Sejm-Abgeordneten den Entwurf an, wird er sofort der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, zugeleitet. Schon am Freitag, 26. April, könnte das Gesetz vom Präsidenten unterzeichnet und veröffentlicht werden. Es träte damit am 27. April in Kraft. Diesen Zeitplan legte Michał Dworczyk, Chef des Kanzleramts von Premierminister Mateusz Morawiecki, vor. Er betonte: "Das Ziel ist, dass jeder Abiturient die Prüfung ablegen kann". In der pommerschen Woiwodschaft wurden beispielsweise erst 30 Prozent der Abiturienten über die Lehrerversammlung zur Prüfung zugelassen. Polnische Schülerinnen und Schüler büffeln für die Prüfungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Streit um Gehalt und Wertschätzung

Die Lehrer fordern mehr Geld und eine bessere Wertschätzung ihres Berufsstandes. 30 Prozent mehr Gehalt soll es sein. Doch die Vertreter der Gewerkschaften und der PiS-Regierung können sich nicht einigen. Derzeit verdient ein Lehrer durchschnittlich rund 700 Euro brutto monatlich. Das Bildungsministerium schlägt den Gewerkschaftsvertretern jetzt unter anderem eine Gehaltserhöhung um weitere fünf Prozent in diesem Jahr und eine Verkürzung der Lehrerausbildung vor. Auch ein Praktikum für angehende Lehrer von bis zu neun Monaten, eine Sondervergütung für Berufsanfänger, eine Ausbildungsbeihilfe von mindestens 80 Euro und die Reduzierung des bürokratischen Aufwands sind geplant. Am Ende könnten dann polnische Lehrer je nach Status rund 800 bis 1500 Euro verdienen. Zum Vergleich: Der Mindestlohn in Polen beträgt nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union 523 Euro. Regierungsnahe Stimmen kritisieren die Aktionen der Lehrer als unverantwortlich. Sie werfen ihnen vor, Schüler und Eltern in einer besonders schwierigen Zeit zu belasten. Der polnischer Staatspräsident Andrzej Duda appellierte an die Lehrer, "sich irgendwo in der Mitte" zu treffen. "Das Abitur muss durchgeführt werden", sagte Duda am Mittwoch. Er betonte aber auch, dass er bereit sei, alles im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten zu tun, um die Abiturprüfungen zu retten.

Lehrer kalt gestellt

Die Lehrer hingegen ärgern sich, dass die Regierung Milliarden für Sozialprogramme und Renten ausgebe und ihre Forderungen nicht erfühlen will. Der polnische Lehrerverband verurteilt die Idee der PiS Regierung zur Gesetzesänderung. Sławomir Broniarz, Chef des Polnischen Lehrerverbandes ZNP, kritisiert, die Regierung zeige damit, dass Lehrer entbehrlich seien. Der nächste Schritt werde wohl sein, dass die allgemeine Bildung nicht notwendig sei, so Broniarz. Am Donnerstag soll der Lehreverband ZNP über die Zukunft des Streiks entscheiden. Deutschlehrerin Oksana Owedyk von der Grundschule Nr. 43 in Danzig ist Anfang April in den Streik getreten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nonnen und Priester als Hilfs-Lehrer