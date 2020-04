Normalerweise sind an Karsamstag die polnischen Straßen in den Städten voll mit Familien, die kleine mit Buchsbaum geschmückte Körbe zur Kirche tragen. Darin: ein Stück Butter in Form eines Lamms, Brot, Salz, Wurst, ein Ei. Denn eine der wohl wichtigsten polnischen Ostertraditionen ist es, die Speisen in der Kirche mit Weihwasser segnen zu lassen, um sie im Familienkreis am Ostersonntag zu essen.