Dabei ist Polen dem großen Nachbarn in vielen Bereichen der digitalen Entwicklung längst voraus. Denn während selbst in deutschen Großstädten noch Funklöcher existieren, ist Polen nahezu komplett mit LTE abgedeckt. Und während ausländische Touristen in Berlin regelmäßig an nicht akzeptierten Kreditkarten und fehlenden Geldautomaten verzweifeln, kann man in Warschau nahezu überall kontaktos per Handy bezahlen.