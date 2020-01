In Polen sollen 40.000 Puten getötet werden. Sie könnten sich mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N8 angesteckt haben.

Polen ist nach Angaben des Statistischen Amtes der EU "Eurostat" der größte Geflügelfleischerzeuger der Europäischen Union. Tierschützer kritisieren seit langem die Haltung der Truthähne in großen Betrieben.

Zuletzt war die Vogelgrippe 2017 in Polen ausgebrochen.

Durch die Vogelgrippe sind neben Puten vor allem Hühner, aber auch Fasane, Perlhühner und Wildvögel gefährdet. Mit dem Virus können sich jedoch auch Menschen infizieren. 2003 waren nach Angaben der WHO weltweit Hunderte Menschen an den Folgen einer Vogelgrippe gestorben. Die meisten Erkrankungen und Todesfälle hatte es in Ägypten, Indonesien, Kambodscha und Vietnam gegeben.