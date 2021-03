Es geht um viel Geld. Um circa 60 Milliarden Euro, die die EU zur Verfügung stellt, um die Landwirte zu unterstützen. Mit der Studie "Where does the EU money go?" wollte die Grüne EU-Parlamentsfraktion rausfinden, wo das Geld in Bulgarien, Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Rumänien landet.