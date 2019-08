Mehr als 5.000 Soldaten nehmen in 200 Teams an den Spielen teil. NATO-Staaten beteiligen sich nicht an den Wettbewerben. Es gibt 32 Disziplinen, die in 10 verschiedenen Ländern ausgetragen werden: So finden die Wettkämpfe zur Straßenpatrouille beispielsweise im Iran statt, das Pferderennen - mit Waffen natürlich - in der Mongolei. Weitere Austragungsländer sind Aserbeidschan, Armenien, Weißrussland, Indien, Kasachstan, China und Usbekistan.