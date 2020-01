Heute kann davon keine Rede mehr sein. Die Sicht auf die Aufarbeitung der Geschichte hat sich in den vergangenen zehn Jahren sowohl in Russland als auch in Polen radikal geändert und ist stark politisch aufgeladen worden. Spätestens mit dem Antritt der PiS-Regierung in Warschau 2015, versucht diese die "richtige" Deutung der Geschichte durchzusetzen, nach der es keinen Platz für polnischen Antisemitismus und für eine polnische Beteiligung am Holocaust gibt.

In Russland wiederum ist der Sieg über den Faschismus im "Großen Vaterländischen Krieg" in den vergangenen Jahren regelrecht zu einem politischen Kult erhoben worden. Der vor 75 Jahren errungene Sieg über den Hitlerfaschismus ist zu einer gesamtgesellschaftlichen Klammer geworden, die über schwierige wirtschaftliche und soziale Zeiten hinweghelfen soll. Die russisch-französische Historikerin und Publizistin Galina Akkerman, die 2019 ein Buch mit dem Titel "Das unsterbliche Regiment. Der Heilige Krieg Putins" geschrieben hat, sieht in dieser Entwicklung den Versuch, eine ideelle Grundlage für die "russische Nation" zu schaffen und Putins Position in der Bevölkerung zu festigen. "Es wird nur der ungetrübte Stolz über den Großen Sieg zugelassen. Alle dunklen Seiten des Krieges werden dabei verschwiegen, insbesondere was jene zwei Jahre angeht, in denen Stalin und Hitler Alliierte waren. Heute ist dagegen Polen unser größter Feind und es heißt, dass gerade dieser Staat als imperialistischer Räuber für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verantwortlich war", führt Akkerman in einem Interview mit dem Soziologen Igor Eidman aus.