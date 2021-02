Das ging den USA, die 1999 die Luftangriffe der Nato auf Serbien ohne UN-Mandat anführten, zu weit. Sie werteten Kurtis Politik als Bedrohung für die Stabilität der Region. Kurtis zeigte den Amerikanern jedoch die kalte Schulter. Der Sondergesandte von Donald Trump, der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, machte daraufhin Druck auf die Demokratische Liga des Kosovo (LDK), dem Koalitionspartner der Vetëvendosje, Kurti die Unterstützung zu entziehen. Und so war es mit der Regierung Kurti nach nicht einmal zwei Monaten vorbei.

Sich mit der allgemeinen Parole "Freiheit hat keinen Preis" auf ihre Kriegsverdienste berufend, stürzten rivalisierende "Clans" der Kriegskommandanten das Land noch tiefer in die Korruption. Die Parlamentswahlen am 14. Februar werden von vielen Kosovaren nun als die Möglichkeit wahrgenommen, endgültig mit den sogenannten "Kriegsparteien" abzurechnen, die auf dem Erbe des Befreiungskrieges und der UÇK gründen.

Die Demokratische Partei Kosovos (PDK) von Ex-Staatspräsident Hashim Thaçi gründet ihre Wahlkampagne auf "Schmerz", "Wut" und "Ungerechtigkeit", weil die "Söhne des Kosovo, die für die Freiheit bluteten", vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal angeklagt worden sind. Hashim Thaçi war im November 2020 als Präsident zurückgetreten, weil ihm das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Prozess macht.

Serbien erkennt das Kosovo nicht an und blockiert mit der Unterstützung Russlands seine Aufnahme in internationale Organisationen. So ist das Kosovo über ein Jahrzehnt nach der Unabhängigkeitserklärung immer noch kein Mitglied der UNO.