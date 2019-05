Polen Bananen-Protest für provokante Kunst erfolglos

Eine Frau balanciert einen Turm aus Bananenschalen auf dem Kopf, ein Mann hat sich die Haare gelb gefärbt. Sie gehören zu den Hunderten Demonstranten, die sich am vergangenen Montagabend vor dem Nationalmuseum in Warschau versammeln, um gemeinsam Bananen zu essen. Die meisten sind jung, sie tragen alternative Kleidung und kurz geschnittene Pony-Frisuren. Sie unterhalten sich in Grüppchen oder schießen Selfies. Nur vorne, am Tor zum Museum, steht ein Demonstrant und hält ein Schild in die Höhe, auf dem steht: "Direktoren in die Museen, keine Zensoren. Miziołek muss zurücktreten!"

Jerzy Miziołek, seit Ende November 2018 Direktor des Nationalmuseums, hat die Wut der Künstler und Liberalen im ganzen Land auf sich gezogen. Denn am 26. April ließ er zwei Installationen aus der ständigen Ausstellung der Galerie der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts kurzerhand entfernen. Sie würden sexualisieren, so Miziołek, und könnten deshalb der Entwicklung jugendlicher Besucher schaden. Damit, so jedoch die Demonstranten, bedrohte der Direktor die Kunstfreiheit und zensiere Werke feministischer Künstlerinnen. Miziołek lenkte schließlich ein. Allerdings nur auf absehbare Zeit.

Die Kunstwerke des Anstoßes

Eine der entfernten Installationen war Katarzyna Kozyras "Die Rückkehr der Frau Salomé" aus dem Jahr 2015, die andere zeigt Natalia Lach-Lachowiczs "Kunst des Konsumenten" aus dem Jahr 1975. Auf letzterem schiebt sich die junge Lach-Lachowicz (LL) genüßlich Bananen in den Mund, leckt sie ab, saugt an ihnen - und wurde so zum Vorbild für den aktuellen Bananen-Protest. Medienberichte warfen dem Museumsdirektor vor, er habe die Installationen auf Wunsch des Kulturministers entfernt. Miziołek bestreitet das. Er habe lediglich auf Klagen von Eltern reagiert. "Das ist ein Nationalmuseum und eine gewisse Thematik sollte nicht explizit gezeigt werden", sagte er der Warschauer Zeitung "Stołeczna". Der Verzehr von Bananen wurde zum Symbol des Protestes gegen die Zensur feministischer Kunstwerke im Nationalmuseum. Bildrechte: MDR/Olivia Kortas

Künstler und Kulturpolitik streiten seit Jahren

Polnische Museen geraten nicht zum ersten Mal in Konflikt mit der Kulturpolitik der Regierung. In Danzig war monatelang um die politische Ausrichtung des Museums des Zweiten Weltkriegs gestritten worden. Schließlich setzte das Kulturministerium den Direktor ab, weil dessen Darstellung von Geschichte zu wenig patriotisch gewesen sei. Später verkündete das Kulturministerium, die Donationen für das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig um 40 Prozent zu kürzen. Die Ausrichtung des Museums sei zu regierungskritisch. Aber auch, bevor die PiS an die Regierung kam, waren einzelne Künstlerinnen durch provokante Werke in Schwierigkeiten geraten. Dorota Nieznalzka zum Beispiel wurde 2003 zu sozialer Arbeit verurteilt, weil sie männliche Genitalien auf ein Kreuz fotomontiert hatte.

Rechnung ohne Möglichkeiten der Sozialen Medien gemacht

Die Demonstration am vergangenen Montagabend zeigte Wirkung. "Wir halfen mit dem Protest vor allem den Museumsmitarbeitern, die sich seit Monaten alleingelassen fühlen", sagt Marta Jalowska, eine der Organisatorinnen.

Es kamen auch Leute, die sonst nie demonstrieren und das finde ich wichtig: Es ist ein Zeichen, dass Kunstfreiheit den Warschauern am Herzen liegt. Marta Jalowska