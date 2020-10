Belarus: Zugang zum Telegram-Kanal "Nexta" soll eingeschränkt werden

In Belarus ist eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen der Opposition als "extremistisch" eingestuft worden. Der Kanal "Nexta" im Onlinedienst Telegram sowie dessen Logo gelten von nun an als "extremistisches Material", wie das Zentrale Bezirksgericht in Minsk in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil mitteilte. Das Gericht ordnete an, dass das belarussische Informationsministerium "unverzüglich" Maßnahmen ergreifen und den Zugang zu "Nexta" einschränken müsse.