Eine der wichtigsten Führerinnen der Opposition in Belarus, Maria Kolesnikowa, ist vermutlich festgenommen worden. Ihre Kollegen hätten keinen Kontakt mehr, teilte der Pressedienst des Koordinierungsrats der Demokratiebewegung am Montag in Minsk mit. Ihr Telefon sei abgeschaltet. Auch ihre Mitarbeiter Iwan Krawzow und ihr Sprecher Anton Rodnenkow seien nicht mehr erreichbar.

Schwarz gekleidete Männer

Polizisten in Minsk blockieren eine Straße. Bildrechte: dpa Das Internetportal tut.by meldete unter Berufung auf Augenzeugen, Kolesnikowa sei am Montagmorgen in Minsk von schwarz gekleideten Männern in einen Kleinbus gestoßen worden. Das wurde bisher vom Koordinierungsrat nicht bestätigt.



Die 38 Jahre alte Politikerin gehört zu den wichtigsten Oppositionellen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko.



Andere Mitglieder des Koordinierungsrats waren zuvor schon festgenommen, ausgereist oder zur Ausreise gezwungen worden. Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowaskaja etwa befindet sich im EU-Land Litauen im Exil.

An ihrer Seite war auch Kolesnikowa im Wahlkampf aufgetreten. Zuvor hatte sie als Kampagnen-Chefin die Kandidatur des Ex-Bankers Viktor Babaryko geleitet, der sich jedoch schon seit Längerem in politischer Haft befindet. Sie gehört zum Koordinierungsrat, der den friedlichen Machtwechsel anstrebt. Zuvor hatte sie viele Jahre in Stuttgart gelebt und Kulturprojekte gemanagt. Zuletzt trat sie immer wieder bei Protesten auf.

Seit Wochen wird in Belarus gegen den Machthaber Lukaschenko demonstriert. Bildrechte: dpa

Mehr als 600 Festnahmen

Bei der jüngsten großen Demonstration am Sonntag lief sie in der weißrussischen Hauptstadt Minsk mit. Nach offiziellen Angaben wurden bei den landesweiten Protesten 633 Menschen festgenommen. Das teilte das Innenministerium am Montag mit.