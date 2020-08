Alternative: Wahlbeobachtung per App

Um trotzdem so viel Transparenz wie möglich zu bekommen, haben sich Oppositionelle eine Alternative zur offiziellen Stimmenauszählung ausgedacht: Jeder Wähler soll sich mit seiner Telefonnummer in einer App registrieren, ein Foto vom Stimmzettel machen und es versenden. Mittlerweile sind in der App schon fast eine Million Nutzer registriert, also ein Neuntel der Bevölkerung.

Ob die angesichts fehlender Vorhänge an den Wahlkabinen allerdings tatsächlich auf den Auslöser ihrer Handykameras drücken, bleibt abzuwarten. Der Entwickler der Plattform wurde inzwischen verhaftet und sitzt im KGB-Gefängnis. Noch mindestens sechs weitere Wahlbeobachter befinden sich ebenfalls in Haft: die meisten von ihnen wollten eine Klage einreichen, weil sie Ungenauigkeiten beobachtet hatten. Sie wurden daraufhin wegen "Widerstandes gegen die Polizei" verhaftet und zu sechs bis zwölf Tagen Haft verurteilt. Frauenpower in Belarus: Veranika Tsepkala, Sviatlana Tshichanousk und Marya Kalesnikava (v.l.) Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Frauenpower: Gegenwind für Präsident Lukaschenka

Dass bei dieser Präsidentschaftswahl in Belarus nichts ist wie immer, hat die belarusische Regierung längst registriert. Erwartet hatte sie es nicht! Als Präsident Lukaschenka den drei populärsten Oppositionspolitikern verweigerte, sich als Präsidentschaftskandidaten zu registrieren und zwei von ihnen sogar ins Gefängnis werfen ließ, schien für ihn noch alles nach Plan zu laufen. Doch dann tauchten plötzlich drei Frauen auf: ohne größere politische Erfahrungen, dafür jedoch mit umso mehr Kampfeswillen. Sviatlana Tsichanouskaja, deren Mann Siarhei, ein politischer Youtube-Blogger, im KGB-Gefängnis sitzt, ist inzwischen zum Symbol des Protestes in Belarus geworden. Zusammen mit Veranika Tsepkala, der Frau des nicht zur Wahl zugelassenen Kandidaten Tsepkala, und Maryja Kalesnikava, Wahlkampfleiterin eines weiteren eingesperrten Kandidaten, reiste sie durch das Land. Die Auftritte der drei Frauen wurden zu einem ungeahnten Erfolg. Allein in der Hauptstadt Minsk nahmen an der größten Kundgebung nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 60.000 Menschen teil, so viele wie seit 20 Jahren nicht. Massenauflauf: Zur größten Kundgebung der Opposition in Minsk kamen 60.000 Menschen. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Wackelkandidat: Lukaschenka verliert selbst treue Anhänger

Einer der Gründe, warum selbst viele Menschen auch in der sonst wenig "aufmüpfigen" Provinz dem ewigen Präsidenten Lukaschenka nun die Gefolgschaft gekündigt zu haben scheinen, ist dessen Agieren während der Corona-Pandemie. Lukaschenka, der das Problem anfangs leugnete, hat in den Augen Vieler total versagt. Eine Umfrage des Instituts für Soziologie der belarusischen Akademie für Wissenschaften in den Monaten März und April förderte zu Tage, dass nur 24 Prozent der Einwohner von Minsk dem Präsidenten noch vertrauen. Zieht man in Betracht, dass jeder vierte Belarusse in der Hauptstadt lebt, bekommt die Zahl einiges an Gewicht. Der Chef des Institutes wurde kurz nach der Veröffentlichung dieser Zahlen entlassen. Unabhängige Polit-Umfragen sind in Belarus generell verboten.

Opposition: Eine Party wird gekapert

Am Donnerstagabend versammelten sich in einer kleinen Parkanlage in einem Minsker Plattenbaubezirk Tausende Menschen, um gegen Lukaschenka zu protestieren. Es ist einer von sechs Plätzen in der belarusischen Hauptstadt, nicht besonders zentrumsnah, an dem Wahlveranstaltungen erlaubt sind. Nachdem Sviatlana Tsichanouskaja dort mehr als 60.000 Menschen um sich gesammelt hatte, hat die Regierung den Plan B gestartet: Bis zur Wahl veranstalten die lokalen Behörden auf diesen Plätzen nun eigene Feste, um Kundgebungen der Opposition zu verhindern. Sviatlana Tsichanouskaja tauchte trotzdem dort auf - nicht als Kandidatin, sondern als Einwohnerin. Die Andeutung wurde verstanden. Binnen wenigen Stunden kamen Tausende Wähler mit weißen Bändern, dem Symbol des Protests.

Die Euphorie erreichte sogar zwei DJs. Statt wie verordnet Propagandasongs für den Präsidenten zu spielen, legten sie spontan das Protestlied "Änderungen" auf. Das Lied von der Band "Kino" war in der Sowjetunion das Symbol von Antikommunismus und Wandel. "Wir wollen Änderungen, schon 26 Jahre", kommentierte Ulad, einer der beiden DJs, als die Journalisten sie direkt dazu befragten. Auf die weitere Frage, wo und für wen sie arbeiten, antworteten sie nur kurz: "Wir arbeiteten beim Jugendpalast, der das Fest organisierte. Heute ist aber wohl unser letzter Tag". Fast das halbe Lied über konnten die Staatsbeamten nichts machen, das Publikum applaudierte und sang mit. Nach nur wenigen Minuten wurden die beiden DJs in sozialen Netzwerken wie Rock-Stars gefeiert. Kurz darauf nahm sie die Polizei fest. Am Freitag verurteilte sie ein Gericht wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Ordnungswidrigkeiten zu zehn Tagen Haft. Sitzen inzwischen im Gefängnis: Zwei DJs, die in Minsk einen unerwünschten Song gespielt haben. Bildrechte: Iryna Arakhouskaya

Wie es nach der Präsidentschaftswahl in Belarus weitergehen wird, ist offen. Niemand glaubt, dass Amtsinhaber Lukaschenka die Macht freiwillig abgeben wird. Ab Montag wird es also spannend. "Ich bin sicher, die Menschen werden nach den Wahlen auf die Straße gehen", sagt ein politischer Aktivist, der auch für die oppositionellen Kandidaten Unterschriften gesammelt hat. Sinnvoll sei nur ein langfristiger und friedlicher Protest. Er hoffe, dass die Mehrheit das verstehe und dazu bereit sei.