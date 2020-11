Und hier an einem Trafohäuschen neben einem Kinderspielplatz wurde im August ein Graffiti gemalt. Es zeigte zwei berühmte DJs, die ihre Hände zu einem Victory-Zeichen und einer Faust hochhalten. Viele Male pro Woche kamen Mitarbeiter der Kommunalbehörde und entfernten das Bild. Am nächsten Tag aber war es wie von Zauberhand wieder angemalt. Die beiden DJs, die auf dem Graffiti zu sehen waren, legten im August das Lied "Peremen" ("Wandel") auf. Der Song war schon zu Perestrojka-Zeiten Kult und inzwischen ist er auch in Belarus zur Hymne der Proteste geworden. Die DJs wurden in den Social Media als Rock Stars gefeiert. Doch wegen ihres "Wandel"-Auftrittes wurden sie verhaftet, verbrachten 15 Tage in Haft und dann sind nach Litauen geflohen.

Graffiti wird von Behörden abgewaschen

Der Anwohner Stiapan Latypau meldete sich in Videos auf Social Media zu "seinem" Viertel und dem berühmten Graffiti am Trafohäuschen zu Wort. "Jedes mal, als ich sah die fröhlichen Gesichter sah oder unbekannte Touristen, die das Bild fotografierten, war ich so glücklich und war so stolz, dass ich einer von dieser unglaublicher Community hier bin." Doch sein öffentlicher Auftritt im Internet wird auch ihm zum Verhängnis. Er wurde verhaftet und seine Wohnung wurde durchsucht. Das Staatsfernsehen berichtet, dass Stiapan Latypau Polizisten habe vergiften wollen. Der Mann ist jetzt einer von 121 politischen Gefangenen und befindet sich seit zwei Monaten in Untersuchungshaft.

Anwohner stirbt: Mord durch Sicherheitsbehörden?

Doch es geht noch schlimmer. Bis Sonntag glich der "Platz des Wandels" einem Ort der Trauer: Hunderte Kerzen und tausende Blumen schmückten den Platz vor dem Trafohäuschen. Ein Zaun war mit roten und weißen Bändern behängt. Die Trauer galt dem einstigen Einwohner der Siedlung: Raman Bandarenka versuchte mit Maskierten zu sprechen, die nachts kamen, um den Platz zu räumen. Bandarenka wurde auf eine Polizeiwache und von dort ins Krankenhaus gebracht. Er starb am nächsten Tag. Das Trafohäuschen glich bis zur Räumung am Sonntag einem Ort der Trauer. Bildrechte: MDR/Reznikava

Der Tod von Bandarenka überraschte nicht nur die Einwohner des Viertels. Das ganze Land nahm Anteil. Drei Tage und Nächte wurde hier nicht wie früher gesungen und getanzt, sondern getrauert. "Ich wohne nicht hier, aber ich bleibe hier die ganze Nacht, das ist das einzige, was ich machen kann", erzählte eine Frau mit verweinten Augen. Der Präsident Lukaschenko dagegen äußerte sich zynisch: "Der Mann war betrunken." Doch der medizinische Bericht beweist dies nicht, im Gegenteil: Laut Arztbericht hatte Bandarenka kein Alkohol im Blut.

Platz des Wandels wurde geräumt

Am vergangenen Sonntag - traditionell wird dann protestiert - wurden alle, die die "Gedenkstätte" verteidigten festgenommen. Die Einwohner von drei Plattenbauten, die um den Platz stehen, versteckten die Menschen zwar in ihren Häusern. Doch die Sicherheitskräfte gingen von Wohnung zur Wohnung und führten alle ab, die dort nicht gemeldet waren. Es gab über 1000 Festnahmen an diesem Tag. Der Platz des Wandels wurde von der Polizei zerstört und den Behörden "aufgeräumt".