1,3 Millionen Weißrussen leben in den Fallout-Gebieten

Mehr als 1,3 Millionen Menschen, darunter fast 500.000 Kinder und Jugendliche, leben nach wie vor in den vom Fallout betroffenen Gebieten. Das Trauma "Tschernobyl" wirkt bis heute nach. Die Umsiedlungen, der Verlust des Arbeitsplatzes, die Angst vor der Strahlung, die Sorge zu erkranken - all das hat auch sozial-psychologische Auswirkungen. Umso mehr sehnen sich die Menschen in der Oblast Gomel nach Normalität und einer Perspektive für die Zukunft.

Schon im Jahr 2000 hat die belarussische Regierung die Wiederherstellung der betroffenen Gebiete beschlossen und mit der systematischen Entgiftung der Böden begonnen. Seit einigen Jahren investiert der Staat auch in den Wiederaufbau und die Entwicklung der verstrahlten Regionen. Immer mehr Böden werden revitalsiert und in den Landwirtschaftskreislauf zurückgeführt. Es entstehen neue Betriebe, die Milch-, Käse- und Fleischprodukte herstellen.

Saubere Lebensmittel aus der Fallout-Region?

Zwar strahlen die Isotope Cäsium-137 und Strontium-90 inzwischen nur noch halb so stark wie 1986, doch bis sie gänzlich zerfallen sind, wird es weitere 300 Jahre dauern. Landwirt Nikolaj Sadtschenko blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft. "Mit einer kompetenten Arbeit, und wenn man jedes Feld und dessen Verschmutzung genau kennt, kann man hier saubere Lebensmittel erzeugen", ist Nikolaj Sadtschenko überzeugt. Als die Katastrophe geschah, war er Vorsitzender einer Kolchose im Gomeler Kreis Choiniki, in umittelbarer Nähe zum Reaktor. Er kennt sich aus im Umgang mit der Radioaktivität.

Landwirt Nikolaj Sadtschenko blickt optimistisch in die Zukunft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um die Ansammlung der gefährlichen Radionuklide in den Pflanzen so gering wie möglich zu halten, müssten die oberen Erdschichten regelmäßig tief untergepflügt und die Böden mit Spezialdünger behandelt werden. Darüber hinaus würden nur Pflanzen angebaut, die keine oder wenig radioaktive Nuklide anreichern wie Raps, Mais und Weizen. "Wenn es zu Mehl verarbeitet wird", so Sadtschenko, "ist das Getreide sauber, denn die Radionuklide befinden sich nur in der Schale". Landwirtschaft im verstrahlten Gebiet ist eine Wissenschaft für sich.

Gewonnen werden die Kenntnisse und Technologien auch auf der Grundlage von Experimenten in der "Sperrzone", die 1986 im Umkreis von 30 Kilometern um den Unglücksreaktor errichtet wurde. Seit 1998 existiert an ihrem äußeren Rand eine "experimentelle Wirtschaftszone". Wissenschaftler und Agrarökonomen erforschen dort, wie man in kontaminierten Gebieten Landwirtschaft und Tierhaltung betreiben kann. Experten vor Ort wissen mittlerweile, wie man Tiere füttern muss, um die Cäsium-Normen einzuhalten. Die Tiere können sich nach ihren Erkenntnissen ruhig auf kontaminiertem Gebiet befinden. Füttere man sie vier Monate lang mit sauberem Futter, verschwinde das Cäsium aus ihren Körpern, erzählen sie unseren Reportern.