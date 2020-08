Ein junger belarussischer Student, der anonym bleiben will, fiebert vor seinem Smartphone mit seinen Landsleuten in Minsk und leidet. Seine Nächte verbringt er dieser Tage nicht in den Straßen seines Heimatlandes, sondern auf dem Sofa in Vilnius. Auch hier bleibt er lieber im Verborgenen, weil er um seine eigene und vor allem um die Sicherheit seiner Familie in Belarus fürchtet.